Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Тренировались убивать, расстреливая мирных украинцев: в Гостомеле нашли убитыми 11 человек (видео)

Дата публикации
Просмотры
4361
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Тренировались убивать, расстреливая мирных украинцев: в Гостомеле нашли убитыми 11 человек (видео)

Фото: Гостомельский поселковый совет

Аваков опубликовал видео убитых украинцев.

Российские оккупанты в Гостомеле Киевской области тренировались убивать, расстреливая мирных жителей. В поселке нашли убитыми 11 человек.

Об этом сообщил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В Гостомеле, возле Бучи, в одном из гаражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских... Местные жители говорят, что снайперы орков тренировались, расстреливая людей, а затем стащили убитых в гараж", — написал Аваков.

Также экс-министр опубликовал видео с телами невинно убитых украинцев.

Осторожно, видео 18+

Напомним, в Ирпене российские оккупанты расстреливали людей, после чего давили тела танками. Освободив город, останки погибших приходилось собирать по частям.

Читайте также:

Волонтер из США Юрий Куц доставил в Украину бронежилетов на 130 тысяч долларов

Волонтер из США Юрий Куц доставил в Украину бронежилетов на 130 тысяч долларов
Следующая публикация