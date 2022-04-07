Тренировались убивать, расстреливая мирных украинцев: в Гостомеле нашли убитыми 11 человек (видео)

Тренировались убивать, расстреливая мирных украинцев: в Гостомеле нашли убитыми 11 человек (видео)

Аваков опубликовал видео убитых украинцев.

Российские оккупанты в Гостомеле Киевской области тренировались убивать, расстреливая мирных жителей. В поселке нашли убитыми 11 человек.

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Об этом сообщил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В Гостомеле, возле Бучи, в одном из гаражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских... Местные жители говорят, что снайперы орков тренировались, расстреливая людей, а затем стащили убитых в гараж", — написал Аваков.

Также экс-министр опубликовал видео с телами невинно убитых украинцев.

Осторожно, видео 18+

Напомним, в Ирпене российские оккупанты расстреливали людей, после чего давили тела танками. Освободив город, останки погибших приходилось собирать по частям.

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