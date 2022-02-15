Требуют остановить "чипизацию": в Киеве на митинг снова вышли антивакцинаторы (фото)

Они выступают против законопроекта №4142.

В Киеве под стены Верховной Рады 15 февраля на митинг снова вышли антивакцинаторы. Они требуют отменить "чипизацию" населения.

Об этом сообщает Telegram-канал "Типовой Киев".

Активисты также хотят отмены карантина и прививок от коронавируса в Украине. В частности, они выступают против принятия законопроекта №4142. По их мнению, он предусматривает принудительную вакцинацию и увольнение с работы за отказ от инъекций. Протестующие называют это "COVID-геноцидом".

Тем временем по состоянию на утро 15 февраля в Киеве зафиксировано 4 584 новых случая коронавируса в сутки. Это вдвое больше, чем 14 февраля (2 293 случая коронавируса). В столице подтверждено 411 576 случаев COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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