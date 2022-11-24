Требуется время: Кличко объяснил, когда киевлянам возобновят водоснабжение

Водоснабжение сейчас восстановлено, но у некоторых потребителей еще может быть снижено давление воды в системе.

Энергетики и работники "Киевводоканала" работали всю ночь и продолжают работать, чтобы восстановить снабжение домов киевлян водой.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире общенационального телемарафона.

Кличко заверил, что водоснабжение сейчас восстановлено во всех районах столицы.

"У некоторых потребителей еще может быть понижено давление воды в системе, потому что система достаточно велика. Нам нужно время, чтобы давление было нормализовано. Это актуально для киевлян, проживающих в верхних этажах многоэтажек. Нужно время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность. Мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать систему", — подытожил мэр.

Удар по Киеву 23 ноября

Напомним, 23 ноября российские оккупанты в очередной раз нанесли по Украине массированный ракетный удар.

В Киеве и области есть попадания в жилые дома. Одна из российских ракет попала в многоэтажку в Вышгороде Киевской области. В результате произошел пожар. Число погибших после попадания возросло до шести человек.

В самом Киеве в результате попадания в жилой дом погибли три жителя, среди которых есть 17-летняя девушка.

В ОВА сообщили, что из-за очередной массированной атаки РФ вся Киевская область осталась без света. Также в столице приостановлены поставки воды.