Требует выкуп в полбиткоина: неизвестный "заминировал" Киевсовет

Работников Киевсовета эвакуируют.

Во вторник, 6 июля, неизвестные сообщили о якобы заминировании помещения Киевсовета и требуют выкуп в пол биткоина.

Об этом в Facebook сообщил заместитель городского головы-секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

"Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоина", — говорится в сообщении.

Сейчас из помещения Киевсовета частично эвакуируют работников.

"Уверен, что эта история снова выдумана. Однако, жизнь и здоровье людей остается приоритетом", — подчеркнул Бондаренко.

Фото из социальных сетей

Напомним, в Киеве в понедельник, 5 июля, "минировали" железнодорожный вокзал, взрывчатки при осмотре не нашли.

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