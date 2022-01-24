Требовали 1 млн долларов вымышленного долга: в Киеве разоблачили группу преступников (фото)

Один из злоумышленников задержан, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
В Киеве разоблачили преступников, требовавших у предпринимателя 1 млн долларов вымышленного долга. Группа нанесла телесные повреждения мужчине и угрожала насилием членам его семьи.
Об этом 24 января сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Злоумышленники потребовали заплатить деньги в пользу сообщества, якобы возглавляемого одним из "воров в законе". Один из участников группы, гражданин Грузии, был задержан после передачи ему первой части денег — 70 тысяч долларов.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса. Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются мероприятия по установлению других участников преступления.
Напомним, что в Киеве в одной из больниц врачи зарабатывали тысячи гривен на выдаче тел умерших от коронавируса, а также за деньги оказывали бесплатные услуги.
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