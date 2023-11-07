Требовала деньги за хранение гуманитарки: в Киеве заместитель директора ипподрома попалась на взятке

В Киеве заместитель директора ипподрома попалась на взятке. Она потребовала деньги за хранение гуманитарки.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Украины.

"Оперативники управления стратегических расследований в Киевской области совместно со следователями Печерского районного управления полиции Киева разоблачили коррупционную схему, к функционированию которой причастны должностные лица столичного ипподрома. Требовали с лиц вознаграждение за беспрепятственное предоставление в аренду помещений, находящихся на балансе коммунального предприятия", - говорится в сообщении.

За подписание договора аренды помещением для хранения благотворительной помощи фигуранты требовали от руководителя фонда 108 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Правоохранители задержали заместителя руководителя киевского ипподрома в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения первой части неправомерной выгоды – 18 тысяч гривен.

Взятка за аренду помещения для хранения благотворительной помощи / Фото: Полиция Киева

Решается вопрос об объявлении фигурантке подозрения по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Чиновникам ипподрома может грозить от пяти до десяти лет за решеткой / Фото: Полиция Киева

Проводятся дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы по привлечению всех причастных к схеме должностных лиц.

Напомним, в Киеве СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета за взяточничество.

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