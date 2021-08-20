Требовала 60 000 гривен: в Киеве задержан следственную полиции (фото)

Решается вопрос о сообщение женщине о подозрении и избрании меры пресечения.

В Киеве задержана следователь полиции, которая требовала 60 тысяч гривен за невзятие под стражу.

Следователь СВ Голосеевского УП ГУ Нацполиции в Киеве путем обмана пыталась завладеть средствами гражданина (ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины).

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По данным следствия, сотрудница полиции пообещала гражданину за 60 тысяч гривен принять меры относительно неприменения к последнему меры пресечения в виде содержания под стражей, помочь в возврате ранее изъятого имущества и вообще избежать уголовной ответственности по ст. 309 УК Украины", — говорится в сообщении прокуратуры.

19 августа 2021 года во время передачи 60 тысяч гривен полицейская была задержана. Решается вопрос о сообщение ей о подозрении и избрании меры пресечения.

Разоблачено преступление прокурорами совместно со следователями Территориального управления ГБР, расположенного Киеве, при оперативном сопровождении ГУ "К" СБУ.

Напомним, на Львовщине майор полиции брал свою "долю" за сокрытие нарушений ПДД.

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