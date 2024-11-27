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Поймали на "горячем": заведующая киевской лаборатории требовала взятку у предпринимателя

Поймали на "горячем": заведующая киевской лаборатории требовала взятку у предпринимателя

Задержание заведующей лабораторией Киева / Фото: Полиция Киева / Facebook

Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Полицейские Киева разоблачили заведующую лабораторией контроля качества и безопасности продукции на взятке.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Женщина требовала от частного предпринимателя почти 250 тысяч гривен за ускорение выдачи экспертного заключения по качеству дезинфекционного средства. Этот вывод был необходим для дальнейшей реализации товара.

Задержание подозреваемой произошло непосредственно при извлечении неправомерной выгоды. Заведующей грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве в скором времени откроют движение транспорта через Подольский мост.

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