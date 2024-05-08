Травмы внутренних органов, ссадины и ожоги: что известно о состоянии пострадавших из-за атаки на Бровары

В результате ночной атаки российской армии по Киевской области в Броварскую многопрофильную больницу попали двое пострадавших.

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Состояние женщины медики оценивают как стабильно тяжелое. Она находится в операционной. У пострадавшей – политравмы внутренних органов.

Травмированный мужчина находится в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести. У него травмы рук и ног, незначительные ожоги спины и живота, ссадины и ушибы.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, нужды в медикаментах или других средствах нет", — подчеркнул Сапожко.

Как сообщалось, ночью 8 мая Россия атаковала объект гражданской инфраструктуры в Киевской области. Повреждения получили два человека: женщина 1962 года рождения и мужчина 1990 года рождения.

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