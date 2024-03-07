Тратила деньги на казино и наркотики: в Киеве псевдоволонтерка украла 1,2 млн на "помощь раненым"

Девушка утверждала, что собранные деньги пойдут на приобретение авто на нужды ВСУ, а также на лечение тяжело раненых военнослужащих. Однако тратила их на свои прихоти.

В Киеве правоохранители разоблачили псевдоволонтерку за совершение мошенничества на 1,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает полиция и прокуратура столицы.

26-летняя жительница Кривого Рога проводила сбор денег якобы для ВСУ. Злоумышленница используя фейковые аккаунты в социальных сетях, делала объявления о срочном сборе денег на благотворительные нужды.

Девушка утверждала, что деньги пойдут для покупки авто на нужды ВСУ, а также на лечение тяжело раненых военнослужащих.

Злоумышленница размещала фото военных, взятые из Интернета, и истории о том, что им срочно нужны автомобили для эвакуации "с нуля" или деньги на лечение тяжело раненых

Все полученные деньги фигурантка забрала себе, тратя их на онлайн-казино и наркотики.

Следствие установило, что злоумышленница обманула граждан на около 1,2 миллиона гривен. Известно о трех обманутых, однако их количество может быть значительно больше. Продолжаются мероприятия по установлению всех потерпевших.

Псевдоволонтерке сообщены о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Девушке, которая беззастенчиво наживалась на доверчивости украинцев, грозит до трех лет лишения свободы.

"Просим граждан, которые перечисляли средства по реквизитам банковской карты, указанной под публикациями на страницах пользователя "Василий Витальевна" в социальной сети Facebook (эта страница уже удалена подозреваемой), проинформировать о таких фактах окружную прокуратуру или полицию", – призвали в столичной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить псевдоволонтер, которая собирала средства якобы на помощь детям-сиротам.

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