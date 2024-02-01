Авиакатастрофа в Броварах: житель Киевщины завладел карточкой погибшего члена экипажа и тратил деньги на онлайн-развлечения

О списании средств с текущего и кредитного счета стало известно при оформлении наследства погибшего.

Житель Киевщины завладел банковской картой погибшего члена экипажа в авиакатастрофе в Броварах. Деньги снимал в банкомате, кассах магазинов и тратил на онлайн развлечения.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры сообщено о подозрении мужчине по фактам кражи и присвоении официального документа (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 УК Украины).

По данным следствия, в январе 2023 года после авиакатастрофы в Броварах подозреваемый пришел на место происшествия. Воспользовавшись скоплением людей, оказывавших помощь пострадавшим, он присвоил мобильный телефон и визитницу с банковской картой одного из погибших членов экипажа.

"С помощью телефона погибшего подозреваемый получил доступ к его счетам. Деньги снимал в банкомате, кассах магазинов и тратил на онлайн-развлечения. Сумма нанесенного ущерба устанавливается. О списании средств с текущего и кредитного счетов стало известно при оформлении наследства. Жена погибшего обратилась с заявлением в правоохранители", — сообщили в прокуратуре.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, следствие назвало причины авиакатастрофы с руководством МВД в Броварах.

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