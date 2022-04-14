Трассу Киев – Чоп частично перекрыли: где и на сколько

Трассу Киев – Чоп частично перекрыли: где и на сколько

Участок уже закрыт для проезда.

Трассу М-06 Киев – Чоп на участке с 49 по 52 километр перекрыли из соображений безопасности. Также это касается подъездов к трассе около 51 километра.

Об этом сообщили в "Укравтодоре".

Ограничения вступили в силу сегодня, 14 апреля, в 9:30 и продлятся не менее трех дней.

"Просим граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные безопасные пути", — отметили в "Укравтодоре".

Напомним, после освобождения Киевской области от российских оккупантов продолжается активное восстановление поврежденной дорожной инфраструктуры. В частности, уже в ближайшие дни будет полностью открыта для проезда Житомирская трасса, на которой еще недавно шли ожесточенные бои.

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