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Транспортный кризис миновал: в Киеве заработали еще четыре трамвайных маршрута и 19 троллейбусных

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Транспортный кризис миновал: в Киеве заработали еще четыре трамвайных маршрута и 19 троллейбусных

Фото: КГГА

В общей сложности столица жила без электротранспорта 56 дней.

Киев продолжает постепенно возобновлять работу общественного электротранспорта.

В последние дни, поочередно запускались отдельные линии трамваев и троллейбусов. А в пятницу весь электротранспорт столицы вернулся на свои маршруты.

В городе с сегодняшнего дня, 17 февраля, заработали еще четыре трамвайных маршрута и 19 троллейбусных маршрутов.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Всего в городе уже возобновлена работа 50 троллейбусных маршрутов и 21 трамвайного.

В частности, возобновлена работа трамваев:

  • №2 "Просп. Ак. Королева – ст. Ромена Роллана";
  • № 4 "Отрадный просп. – Контрактовая площадь";
  • №15 "Отрадный просп. – ул. Старовокзальная";
  • № 8 "Контрактовая пл. – ул. Старовокзальная".

Также возобновлена работа следующих троллейбусных маршрутов:

  • №1 "Ул. Маршальская — ст. м. "Лыбидская";
  • №3 "Железнодорожный массив – Дворец спорта" (временно без движения по ул. Ратушного);
  • №5 "Улица Белицкая — Площадь Толстого";
  • №5-Д "Проспект Свободы – Площадь Толстого";
  • №7 "Улица Чернобыльская — Площадь Толстого";
  • №8 "Улица Смелянская – Площадь Толстого";
  • №15 "Ст. м. "Выдубичи" – Дворец спорта";
  • №16 "Ул. Туполева – Майдан Незалежности";
  • №17 "Площадь Космонавтов – Площадь Толстого";
  • №19 "Площадь Космонавтов – ул. Ольжича";
  • №22К "Ул. Кадетский Гай – ул. Ольжича";
  • №23 "Ул. Туполева – Лукьяновская площадь";
  • №28 "Ст. м. "Лукьяновская" – просп. Свободы";
  • №33 "Минский массив — Железнодорожный вокзал "Южный";
  • №35 "Просп. Свободы – ул. Кадетский Гай";
  • №39 "Ул. Чернобыльская – просп. Л. Курбаса";
  • №40-К "Ул. Кадетский Гай – ул. Жилянская";
  • №45 "Ст. м. "Выставочный центр" – ст. м. "Васильковская";
  • №50 "Ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская".

Тяжелый транспортный кризис прошел. В общей сложности столица жила без электротранспорта 56 дней.

Напомним, в конце октября в украинских городах ограничили использование электротранспорта. 20 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с целью экономии электроэнергии в городе на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы.

В столице начали возобновлять движение электротранспорта

В столице начали возобновлять движение электротранспорта

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Дата публикации
Просмотры
105
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