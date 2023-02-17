Транспортный кризис миновал: в Киеве заработали еще четыре трамвайных маршрута и 19 троллейбусных

В общей сложности столица жила без электротранспорта 56 дней.
Киев продолжает постепенно возобновлять работу общественного электротранспорта.
В последние дни, поочередно запускались отдельные линии трамваев и троллейбусов. А в пятницу весь электротранспорт столицы вернулся на свои маршруты.
В городе с сегодняшнего дня, 17 февраля, заработали еще четыре трамвайных маршрута и 19 троллейбусных маршрутов.
Об этом говорится на сайте КГГА.
Всего в городе уже возобновлена работа 50 троллейбусных маршрутов и 21 трамвайного.
В частности, возобновлена работа трамваев:
- №2 "Просп. Ак. Королева – ст. Ромена Роллана";
- № 4 "Отрадный просп. – Контрактовая площадь";
- №15 "Отрадный просп. – ул. Старовокзальная";
- № 8 "Контрактовая пл. – ул. Старовокзальная".
Также возобновлена работа следующих троллейбусных маршрутов:
- №1 "Ул. Маршальская — ст. м. "Лыбидская";
- №3 "Железнодорожный массив – Дворец спорта" (временно без движения по ул. Ратушного);
- №5 "Улица Белицкая — Площадь Толстого";
- №5-Д "Проспект Свободы – Площадь Толстого";
- №7 "Улица Чернобыльская — Площадь Толстого";
- №8 "Улица Смелянская – Площадь Толстого";
- №15 "Ст. м. "Выдубичи" – Дворец спорта";
- №16 "Ул. Туполева – Майдан Незалежности";
- №17 "Площадь Космонавтов – Площадь Толстого";
- №19 "Площадь Космонавтов – ул. Ольжича";
- №22К "Ул. Кадетский Гай – ул. Ольжича";
- №23 "Ул. Туполева – Лукьяновская площадь";
- №28 "Ст. м. "Лукьяновская" – просп. Свободы";
- №33 "Минский массив — Железнодорожный вокзал "Южный";
- №35 "Просп. Свободы – ул. Кадетский Гай";
- №39 "Ул. Чернобыльская – просп. Л. Курбаса";
- №40-К "Ул. Кадетский Гай – ул. Жилянская";
- №45 "Ст. м. "Выставочный центр" – ст. м. "Васильковская";
- №50 "Ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская".
Тяжелый транспортный кризис прошел. В общей сложности столица жила без электротранспорта 56 дней.
Напомним, в конце октября в украинских городах ограничили использование электротранспорта. 20 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с целью экономии электроэнергии в городе на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы.
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