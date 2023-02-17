Транспортный кризис миновал: в Киеве заработали еще четыре трамвайных маршрута и 19 троллейбусных

В общей сложности столица жила без электротранспорта 56 дней.

Киев продолжает постепенно возобновлять работу общественного электротранспорта.

В последние дни, поочередно запускались отдельные линии трамваев и троллейбусов. А в пятницу весь электротранспорт столицы вернулся на свои маршруты.

В городе с сегодняшнего дня, 17 февраля, заработали еще четыре трамвайных маршрута и 19 троллейбусных маршрутов.

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Об этом говорится на сайте КГГА.

Всего в городе уже возобновлена работа 50 троллейбусных маршрутов и 21 трамвайного.

В частности, возобновлена работа трамваев:

№2 "Просп. Ак. Королева – ст. Ромена Роллана";

№ 4 "Отрадный просп. – Контрактовая площадь";

№15 "Отрадный просп. – ул. Старовокзальная";

№ 8 "Контрактовая пл. – ул. Старовокзальная".

Также возобновлена работа следующих троллейбусных маршрутов:

№1 "Ул. Маршальская — ст. м. "Лыбидская";

№3 "Железнодорожный массив – Дворец спорта" (временно без движения по ул. Ратушного);

№5 "Улица Белицкая — Площадь Толстого";

№5-Д "Проспект Свободы – Площадь Толстого";

№7 "Улица Чернобыльская — Площадь Толстого";

№8 "Улица Смелянская – Площадь Толстого";

№15 "Ст. м. "Выдубичи" – Дворец спорта";

№16 "Ул. Туполева – Майдан Незалежности";

№17 "Площадь Космонавтов – Площадь Толстого";

№19 "Площадь Космонавтов – ул. Ольжича";

№22К "Ул. Кадетский Гай – ул. Ольжича";

№23 "Ул. Туполева – Лукьяновская площадь";

№28 "Ст. м. "Лукьяновская" – просп. Свободы";

№33 "Минский массив — Железнодорожный вокзал "Южный";

№35 "Просп. Свободы – ул. Кадетский Гай";

№39 "Ул. Чернобыльская – просп. Л. Курбаса";

№40-К "Ул. Кадетский Гай – ул. Жилянская";

№45 "Ст. м. "Выставочный центр" – ст. м. "Васильковская";

№50 "Ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская".

Тяжелый транспортный кризис прошел. В общей сложности столица жила без электротранспорта 56 дней.

Напомним, в конце октября в украинских городах ограничили использование электротранспорта. 20 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с целью экономии электроэнергии в городе на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы.

В столице начали возобновлять движение электротранспорта

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