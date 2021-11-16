Транспортное подорожание: в КГГА еще месяц назад обещали, что "20 гривен проезд в метро стоить не будет"

Транспортное подорожание: в КГГА еще месяц назад обещали, что "20 гривен проезд в метро стоить не будет"

Ранее столичные чиновники уверяли, что будут искать компромиссы во избежание максимального повышения стоимости проезда в метрополитене.

Во вторник, 16 ноября, в Киевской городской госадминистрации анонсировали с начала нового 2022 повышения стоимости проезда в метро до 20 гривен, хотя еще месяц назад заместитель председателя КГГА Николай Поворозник уверял, что такого резкого подорожания не произойдет.

В комментарии "Громадському радіо" чиновник заявил, что именно такова себестоимость перевозки одного пассажира в столичной подземке, но пообещал найти компромиссы "между возможностью компенсировать эту разницу из бюджета и способностью пассажиров платить".

Как утверждал Николай Поворозник, себестоимость пассажира в метро, электрическом и автомобильном транспорте сейчас составляет более 20 гривен, в городской электричке – более 71 гривны.

Однако уже в сегодняшнем сообщении КГГА говорится, что экономически обоснованная стоимость проезда в общественном транспорте составляет 22,3 гривны, а в метро — 22 гривны. В КГГА объяснили такое необходимость повышения стоимости проезда, в частности, ростом тарифов на электроэнергию.

Напомним, что киевляне имеют возможность заранее приобрести поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам.

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