Транспорт во время тревог: в КМВА сообщили об изменениях

Власти Киева решают, каковы могут быть алгоритмы действий для пассажиров и водителей общественного транспорта на случай воздушной тревоги.

Остановка общественного транспорта во время воздушных тревог парализует движение, прежде всего, между берегами Днепра. Это приводит к скоплению людей, что создает дополнительные угрозы ситуации безопасности, а не решает вопросы безопасности. Поэтому будет создана рабочая группа с привлечением всех представленных на совещании сторон для финализации алгоритмов действий пассажиров и водителей общественного транспорта на случай воздушной тревоги.

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Не менее важно, что вечерние длительные тревоги и остановка транспорта приводят к тому, что люди не успевают попасть в дома после отбоя из-за окончания рабочих смен в транспорте", — добавил Ткаченко.

Он провел совещание по поводу режима движения общественного транспорта в Киеве во время воздушной тревоги.

Военные, представители ГСЧС и Нацполиции, чиновники и предприятия транспортного сектора, по словам Ткаченко, нарабатывают предложения по движению транспорта с учетом аспекта безопасности.

"Слышим и учитываем все конструктивные позиции. Могу констатировать, что нам удалось активизировать здоровый диалог, необходимый для решения проблемы транспортного коллапса в Киеве во время тревог", — сказал начальник КМВА.

Он отметил, что Киев остается стратегической целью для воздушных ударов противника. 6 февраля 2025 года в КМВА сообщили о планах по "оформлению возможных вариантов решения вопроса движения транспорта в решение".

"Оно будет учитывать компонент безопасности, и в то же время возобновит здоровый ритм пассажирских перевозок в Киеве", — сказал начальник КМВА.

Тимур Ткаченко поручил оперативно создать рабочую группу с привлечением всех представленных на совещании сторон для финализации алгоритмов действий для пассажиров и водителей общественного транспорта на случай воздушной тревоги.

А затем эти выработки вынесут на рассмотрение следующего заседания Совета обороны Киева.

Напомним, пассажиры и водители уже высказывались по поводу возобновления движения транспорта в Киеве во время тревоги.

Также стало известно, что в Киеве стремительно подорожали пригородные маршрутки на 10-25 гривен.

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