Транслировал российскую пропаганду: СБУ задержала в Киеве бизнесмена

Свою преступную деятельность фигурант организовывал вместе с близкой родственницей.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве бизнесмена, транслировавшего кремлевскую пропаганду на временно оккупированной Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Бизнесменом оказался владелец интернет-провайдера, оказывающего услуги на временно оккупированной части Луганской области и сотрудничающий с оккупантами.

"Он систематически платит "налоги" в "бюджет" оккупационной администрации РФ во временно захваченном Луганске, чем финансирует российскую агрессию.

Кроме того, компания фигуранта транслирует в регионе запрещенные российские телеканалы, массово навязывающие местным жителям нарративы кремля, прежде всего о войне в Украине.

"Во время обысков по месту жительства задержанного в Киеве обнаружено более 7,5 млн в гривневом эквиваленте. На эти средства, вероятно полученные преступным путем, наложен арест", — сообщили в СБУ.

Свою преступную деятельность фигурант организовывал вместе с близкой родственницей, проживающей во временно захваченном городе Кадиевка Луганской области.

Там они создали компанию-провайдер и "зарегистрировали" в местной оккупационной администрации России и «Роскомнадзоре» на территории страны-агрессора.

Расследование проводят сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности Украины на Волыни разоблачила преступную банду, которая выманивала деньги у раненого воина ВСУ.

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