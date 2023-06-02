Трагический инцидент с закрытым укрытием в Киеве: все подробности

В ночь на 1 июня Россия атаковала Киев ракетами. Все цели сбили силы ПВО. Впрочем, обломки вражеских ракет упали в нескольких районах столицы. В частности, в Деснянском была повреждена поликлиника, в результате чего погибли три человека.

Как оказалось, укрытие, расположенное под поликлиникой, было закрыто. В столице на фоне трагического инцидента разгорелся скандал.

ТСН.ua собрали все, что известно о ситуации с закрытым укрытием в Киеве, в результате чего погибли люди.

Как произошла трагедия с укрытием в Киеве

Жертвами атаки РФ в Деснянском районе стали бежавшие к укрытию люди. Оно находилось в помещении поликлиники, но в ту ночь оно не работало. Муж одной из погибших рассказал, что после объявленной тревоги жена вместе с ребенком побежали к укрытию, но оно было закрыто. У входа собрались и другие люди – женщины и дети. Пока они стучали в дверь, обломки вражеской ракеты упали прямо на них.

Впоследствии стало известно, что жители, живущие возле поликлиники в Деснянском районе Киева, уже не впервые не смогли попасть в укрытие. Местные говорят, что людей даже выгоняли из него.

"Пьяный" охранник укрытия: правда или нет

В свою очередь городской голова Виталий Кличко заявил, что выяснить, было ли открытым укрытие, будет сложно, ведь взрывной волной выбило все двери. По его словам, спасатели сообщили, что после повреждения поликлиники, из нее якобы выводили группу людей.

Позже очевидцы сообщили, что сам охранник был якобы пьян, он сам закрылся внутри укрытия и отказался впускать женщин с детьми, пытавшимися достучаться до него.

После падения обломков ракет охранника самого положили в больницу. Он получил контузию. Однако из-за заявлений местных, которые утверждают, что неоднократно видели мужчину нетрезвым, его отправили на проверку на возможное опьянение.

Медосмотр охранника показал, что в момент ракетного удара по Киеву, во время которого погибли три человека, он находился в трезвом состоянии. Он утверждал, что закрыть укрытие – это было якобы решение администрации. Киевляне говорят, что писали жалобы и обращения, однако все оказалось тщетным.

Кто будет отвечать за инцидент с закрытым укрытием в Киеве

В результате трагического инцидента столичные правоохранители задержали трех чиновников и охранника медицинского учреждения. Среди задержанных – первый заместитель Деснянской РГА, директор медицинского учреждения и его заместитель по техническим вопросам.

Кроме того, в Киевской городской госадминистрации прокуратура и полиция Киева провели обыски. В свою очередь президент Владимир Зеленский пообещал "твердую реакцию" на гибель людей у укрытия. Он намекнул на мэра столицы, эксбоксера Виталия Кличко, отметив, что "может быть нокаут".

После этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что недоволен выполнением и использованем средств, выделенных для обустройства укрытий в столице. По его словам, этими средствами распоряжались и распоряжаются РГА города, а ответственные за это главы районов, большинство из которых являются представителями партии "Слуга народа".

Вскоре Кличко обратился в Кабинет министров Украины об отстранении от исполнения обязанностей главы Деснянской районной администрации Дмитрия Ратникова после трагедии с гибелью людей возле закрытого укрытия.

Что будет с укрытиями в столице теперь

Мэр столицы также заявил, что теперь после начала воздушных тревог патрульные будут проверять, открыты ли укрытия в столице. Кроме того, городские власти Киева планируют привлечь общественность к проверке доступа к укрытиям.

Впоследствии в Киевской городской государственной администрации заявили, что укрытия в столице вообще будут постоянно открыты.

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