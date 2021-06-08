Трагическая гибель на станции в Киеве: мужчину зажало между платформой и вагоном

Обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители.

В Киеве во вторник, 8 июня, спасатели деблокировали тело мужчины, которого зажало между платформой и вагоном поезда.

Об этом в Telegram сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 15:04 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве от службы "103" поступила информация о том, что на ул. Вадима Гетьмана, 48-А, что в Соломенском районе столицы, на железнодорожной станции "Караваевы дачи", между платформой и вагоном железнодорожного состава заблокирован мужчина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу же к месту происшествия были направлены спасателей аварийно-спасательного отряда специального назначения. С помощью гидравлического инструмента тело мужчины в возрасте около 30 лет, было деблокировано и передано службе "103".

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