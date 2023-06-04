Трагедия возле закрытого укрытия в Киеве: в ОП прокомментировали арест охранника больницы

Охраннику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

В Офисе президенты заявили, что будут разбираться с вопросом о более суровой мере пресечения охранника, чем других подозреваемых.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба в эфире телемарафона.

Также читайте Вблизи Мелитополя БТР оккупантов врезался в гражданский микроавтобус – есть погибший

"Будем отдельно разбираться с вопросом, почему такое суровое мероприятие вынесли охраннику. Он остался в СИЗО, а другие люди получили другие решения. Хотим добиться ясности в этом вопросе", — рассказал Кулеба.

Трагедия в Деснянском районе

Напомним, в ночь на 1 июня в Киеве возле закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе столицы погибли три человека: 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина.

В субботу, 3 июня, Голосеевский районный суд столицы отправил под круглосуточный домашний арест руководителя поликлиники в Деснянском районе Киева, где у укрытия погибли люди во время ракетного удара ночью 1 июня

Между тем, на сайте президента появилась петиция об отстранении от должности главы КГГА Виталия Кличко на период проведения досудебного расследования. Речь идет о трагедии возле закрытого укрытия в Деснянском районе.

Читайте также: