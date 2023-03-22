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Трагедия в Ржищеве Киевской области: среди погибших - водитель скорой, приехавший спасать людей (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Трагедия в Ржищеве Киевской области: среди погибших - водитель скорой, приехавший спасать людей (фото)

Фото: Андрей Небитов

Под завалами общежития ищут людей.

В результате российской атаки дронами по городу Ржищеву в Киевской области было разрушено общежитие. Среди трех погибших гражданских — водитель скорой, приехавший спасать пострадавших.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Известно, что первые взрывы прогремели около трех ночи, позже произошло еще несколько. Полиция и спасатели эвакуировали более 200 человек из поврежденного здания. Часть общежития полностью разрушилась, там вспыхнул пожар.

© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов

Около 20 человек медики доставили в больницу, семь из них — травмированы, в том числе 11-летний ребенок. Судьба еще пяти местных жителей пока неизвестна. Продолжается поиск людей, которые могут находиться под завалами.

© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов

Напомним, в воздушном пространстве вокруг столицы в ночь на 22 марта обнаружили восемь вражеских беспилотников. Все БПЛА уничтожила противовоздушная оборона. Воздушная тревога продолжалась более четырех часов.

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Дата публикации
Просмотры
2403
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