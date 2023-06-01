Трагедия в Киеве возле закрытого укрытия: охранника повезли на проверку на опьянение

О том, что охранник поликлиники якобы был пьян и не открывал людям двери укрытия, рассказали местные жители.

Полиция Киева повезла на проверку возможного опьянения охранника поликлиники, в которой было закрыто укрытие во время ракетной атаки в ночь на 1 июня.

Об этом рассказал руководитель Деснянской окружной прокуратуры Киева Антон Ефимов, сообщает "Суспильне Винница".

"Охранника поликлиники в Деснянском районе повезли на освидетельствование возможного опьянения", — говорится в информации издания.

Ранее директор департамента безопасности Киева Роман Ткачук и мэр Виталий Кличко сообщали, что охранник находится в больнице. Он получил контузию.

Что известно о закрытом укрытии в Киеве

Напомним, во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в результате падения обломков погибли три человека: 9-летняя дочь с мамой и еще одна женщина. Муж одной из погибших рассказал, что после объявленной тревоги жена вместе с ребенком побежали в укрытие поликлиники, но оно было закрыто. В тот момент обломки сбитых ракет упали прямо на людей.

Полиция Киева открыла дело по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

По словам очевидцев, охранник поликлиники был пьян и закрылся внутри укрытия. Туда стучали женщины с детьми, но охранник их не пускал. Местные жители также рассказали, что люди уже не впервые не смогли попасть в укрытие. Охранник утверждал, что закрыть укрытие – решение администрации.

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