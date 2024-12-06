Трагедия в Киеве: три человека погибли в результате отравления угарным газом

В Соломенском районе Киева в одном из частных домов от отравления угарным газом погибли три человека. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Три человека погибли в Киеве в результате отравления угарным газом. Произошло это в одном из частных жилых домов Соломенского района. Причина трагедии – нарушение правил эксплуатации газового котла", – говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан быть осторожными при пользовании обогревательными приборами, газовыми котлами и печным отоплением, строго соблюдая правила пожарной безопасности.

Напомним, в Киеве произошел инцидент с электропоездом. Под него бросился человек.

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