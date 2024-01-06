Трагедия в Броварах: в доме обнаружены тела трех человек и кота

Предварительно, 69-летний мужчина, его 64-летняя жена и 44-летняя дочь погибли от отравления угарным газом.

В Броварах погибли три человека и кот. Правоохранители Киевской области расследуют обстоятельства трагедии.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Сегодня, 6 января, в 08:30 в полицию поступило сообщение о чрезвычайном происшествии. Сосед погибших отметил, что в доме без сознания находятся три человека. Правоохранители установили, что в помещении проживала семья. Предварительно, 69-летний мужчина и его 64 -летняя жена и 44-летняя дочь погибли от отравления угарным газом", – говорится в сообщении.

Окончательная причина смерти семьи станет известна после проведения экспертизы / Фото: Игорь Сапожко/Facebook

На месте работают правоохранители, спасатели, медики, представители газовой службы, сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Окончательная причина смерти будет известна после проведения соответствующей экспертизы.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киеве предупредили о будущих угрозах и рисках для столицы Украины. На потенциальные опасности следует реагировать превентивно, чтобы предотвратить критические ситуации.

Читайте также: