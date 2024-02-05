Трагедия возле закрытого укрытия в Киеве: охраннику отменили домашний арест, но обвинения не сняли

Суд выпустил из-под домашнего ареста Вадима Мошкина, сторожа поликлиники №3 в Деснянском районе Киева. Об этом рассказала жена подозреваемого. Мужчину подозревают в оставлении людей в опасности, повлекшем смерть, в июне 2023 года во время российской ракетной атаки.

В Офисе генерального прокурора объяснили в комментарии LIGA.net, что отмена домашнего ареста связана с тем, что он не может превышать шести месяцев, но подчеркнули, что обвинения не сняты.

Жена Мошкина заявила, что следствие по делу завершено, поэтому с мужа сняли меру пресечения.

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В Офисе генпрокурора объяснили, что мера пресечения в виде домашнего ареста не может превышать шести месяцев, и отметили, что обвинения с подозреваемого не снимались.

"Позиция стороны обвинения высказана в обвинительном акте и прокурор ее поддерживает в суде", – сообщили в ОГП.

В Офисе генпрокурора добавили, что судебный процесс находится в стадии исследования письменных доказательств.

По данным следствия, Мошкин на протяжении 10 минут не открывал дверь укрытия, его действия квалифицировали как оставление в опасности, повлекшее смерть человека. Мужчине грозит от трех до восьми лет заключения.

В ходе недавнего судебного заседания Мошкин сообщил, что не открыл дверь потому, что в укрытии якобы плохо работала канализация и помещение было в плохом состоянии.

Также подозреваемыми в служебной халатности являются тогдашний директор медучреждения Олег Шугалевич и его заместитель Василий Десик, директор Департамента муниципальной безопасности Киевской горгосадминистрации Роман Ткачук и первая заместитель председателя Деснянской райадминистрации Ирина Алексеенко. По версии следствия, должностные лица не проконтролировали состояние укрытий и их доступность – им грозит от двух до пяти лет заключения.

Отметим, 12 октября суд разрешил Ткачуку восстановиться в должности в КГГА, пока что у чиновника есть ночной домашний арест.

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Что предшествовало

Как сообщалось, Голосеевский районный суд столицы направил под круглосуточный домашний арест руководителя поликлиники в Деснянском районе Киева, а также заместителя директора поликлиники по технической части.

Напомним, в ночь на 1 июня в Киеве возле закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе столицы погибли три человека: 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина.

После трагического инцидента комиссия Киевсовета приняла решение о круглосуточном доступе в укрытия. Также городские власти ужесточают контроль за работой укрытий.

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