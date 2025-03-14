Трагедия на железнодорожной станции в Киеве: эксперт объяснил, почему дети рискуют жизнью

В четверг, 13 марта, в Киеве на железнодорожной станции "Киев-Волынский" 12-летний мальчик залез на вагон электрички и получил удар током. Эксперт заявил, что одной из причин таких действий является дофамина зависимость.

Об этом эксперт Денис Михайличенко в эфире КИЕВ24.

На станции "Киев-Волынский" очевидцы стали свидетелями шокирующего события: подросток застрял между вагонами электрички и получил разряд тока. Прохожие пытались помочь, используя огнетушитель.

Эксперт по безопасности детей Денис Михальченко отмечает, что современные подростки стремятся подражать блогерам и готовы на рискованные поступки ради вирусных видео.

"Дети едят тюльпаны, недавний тренд, подбрасывают какие-то предметы вверх, чтобы не попал на голову, едят сухой лед и подобные вещи делают. Выбрасывают видео в интернет: "Я такой же, как моя любимая блогерша, она тоже такое сделала", — заявил эксперт.

По словам эксперта, опасные развлечения чаще выбирают парни. Он добавил для предотвращения подобных трагедий важно принимать комплексные меры.

"Классно было бы, если бы действительно Укрзализныця образовала такую акцию. Показали детям, как это все работает и почему оно опасно? Потому что дуга от линии электропередачи поезда до человека может образоваться на расстоянии двух метров. А чтобы вы понимали, эта дуга имеет аж 27 тысяч вольт. В розетке 220 опасно, а там 27 тысяч вольт на расстоянии два метра", — подчеркнул Михайличенко.

Он отметил, что в школах должен быть урок безопасности. А если он есть в школе его необходимо реформировать.

Напомним, в Ровенской области угарным газом отравились две женщины и двое детей.

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