Трагедия на станции киевского фуникулера: стало известно, кто убил подростка

В Киеве на станции фуникера возник конфликт между мужчиной, служащим водителем в правоохранительном органе, и несовершеннолетним. Ссора закончилась убийством.

О некоторых подробностях трагедии сообщили в ДБР.

"7 апреля на станции столичного фуникулера возник конфликт между мужчиной, который служит водителем в правоохранительном органе, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Задержанный правоохранитель уже отстранен от исполнения своих обязанностей.

Решается вопрос объявления о подозрении задержанному правоохранителю по подозрению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Следствие продолжается.

Обо всех подробностях случая читайте в новости.

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