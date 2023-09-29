Трагедия Бабьего Яра: сколько людей было убито, кого из украинцев казнили

В Украине 29 сентября чтят память жертв трагедии Бабьего Яра – одного из самых ужасных символов Холокоста. Именно в этот день в 1941 году нацисты в оккупированном Киеве устроили первый массовый расстрел еврейского населения.

О трагедии Бабьего Яра – читайте на ТСН.ua.

Что означают слова Бабий Яр

Бабий Яр – это урочище (парк) на северо-западной окраине Киева. Географически верховье урочища было возле современной улицы Дорогожицкой, а его основное русло (собственно – яр) начиналось от современной улицы Мельникова в направлении Куреневки. Там пролегал один из самых больших в Киеве оврагов протяженностью более 2,5 км и глубиной от 5 до 30 м. Дном оврага протекал ручей.

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Само название "Бабий Яр" появилось в XV в. Первое упоминание об этой местности датировано 1401 годом. Именно тогда владелица этой земли – баба-трактирщица – продала ее Доминиканскому монастырю. В течение XV-XVII в. урочище также назвали "Бесовой бабой" и "Безумной бабой".

Сколько человек были убиты в Бабьем Яру

Бабий Яр – место памяти и некрополь, где нацисты, по оценкам историков, расстреляли от 70 до 150 тыс. гражданских и военнопленных. Большинство жертв – евреи (около 65-70 тыс.). Почти все еврейское население Киева было уничтожено в период с 29 сентября по 11 октября 1941 года.

Точное количество погибших неизвестно до сих пор, ведь многих нацисты просто не учитывали. Самой младшей жертве было всего три дня, а самой старшей – 103 года. По словам исследователей, из-за того, что взрослых мужчин призвали на войну, жертвами расстрелов были преимущественно женщины, дети, пожилые люди, больные.

Евреи в Бабьем Яру / Фото: Википедия

Среди расстрелянных в Бабьем Яру — евреи, ромы, военнопленные советские солдаты и подпольщики ОУН, коммунисты-подпольщики, представители разных политических взглядов, пациенты психиатрической больницы, мирные жители и другие национальные или социальные группы, которых немецкие оккупанты считали "врагами" или же "просто лишними".

Сколько людей спаслось в Бабьем Яру

Из Бабьего Яра удалось спастись только 29 людям. Из этого количества 18 человек спаслись в результате восстания рабочих возле печей ночью 29 сентября 1943 года.

Часть спасенных – дети. Уже во взрослом возрасте во многих своих интервью они вспоминали, как их спасали няни, бабушки и родители ценой собственной жизни. В течение многих лет спасенные из Бабьего Яра скрывали свое происхождение и прятались как от нацистов, так и от советской власти.

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Кого из известных украинцев казнили в Бабьем Яру

В Бабьем Яру был убит 621 украинский патриот. Так, в 1942 году там погибла известная украинская поэтесса Олена Телига вместе с мужем Михаилом Телигой. А 18 февраля 1943 года в овраге казнили трех футболистов киевского "Динамо": Николая Трусевича, Ивана Кузьменко и Алексея Клименко. Всех троих немецкие оккупанты обвинили в службе на НКВД СССР.

"Донесение о событиях в СССР" № 164 от 4 февраля 1942 г. свидетельствует: "В Киевской области борьба против коммунистов все больше трансформируется в борьбу против национальных украинских формирований... Конфискованный письменный материал, а также свидетельства различных арестованных в последнее время сторонников Бандеры снова доказывают, что сторонников Бандеры невозможно привлечь к какому-либо положительному сотрудничеству. Поэтому остается только полностью уничтожить это движение".

Что произошло в Бабьем Яру 29-30 сентября

Во время оккупации Киева нацисты обвинили евреев в причастности к минированию и взрывам на Крещатике, в результате которых погибло много солдатов и офицеров Вермахта. Целью этих обвинений было проведение показательной карательной акции для "решения еврейского вопроса".

После обвинений со стороны нацистов 28 сентября 1941 года по Киеву были расклеены листовки с указаниями, что утром 29 сентября все евреи города должны с вещами прийти на угол улиц Мельникова-Доктеровской. Кто этого не сделает, того угрожали поймать и расстрелять.

Приказ для евреев явиться в Бабий Яр / Фото: Википедия

Так, на следующее утро в конце улицы были установлены ворота, через которые нацисты пропускали евреев группами по 30-40 человек. У них отбирали все документы и ценности, затем заставляли раздеваться и идти через проходы в насыпях к краю оврага.

Евреи в Бабьем Яру/Фото: armyfm

Для расстрелов был вырыт ров длиной 2,5 км и глубиной 50 м. На противоположной стороне оврага на специально оборудованной деревянной платформе сидел пулеметчик, под огонь которого полицаи палками загоняли растерянных голых людей. После расстрелов тела жертв скатывались на дно оврага. Когда ров заполнялся двумя-тремя слоями тел, сверху их присыпали землей.

Выстрелы приглушали музыкой и шумом самолета, кружащего над оврагом.

В тот день, 29 сентября, немцы успели к 18:00 расстрелять около 22 тыс. человек. Остальных загнали на ночь в пустые гаражи на улице Лагерной (современная Дорогожицкая) и убили на следующий день. Всего за 29-30 сентября в Бабьем Яру погиб 33 771 человек.

Чтобы скрыть следы военных преступлений, немецкие саперы взорвали склоны. Землей со склонов были засыпаны тела убитых, а также нацисты заставили военнопленных выровнять дно оврага.

Последний этап регулярных расстрелов в Бабьем Яру проходил в августе-сентябре 1943 года на фоне уничтожения ранее захороненных там расстрелянных тел. Поняв, что в Киеве не удержаться, немцы начали прятать следы своих преступлений. Эту "работу" выполняли узники созданного в Киеве Сырецкого концлагеря: сжигали тела в овраге напротив.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра / Фото: Офис президента Украины

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