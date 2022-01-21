Аэропорт "Борисполь" впервые с начала пандемии открывает терминал F: дата

В аэропорту говорят, что ставки сборов в обоих терминалах F и D будут одинаковыми.

Международный аэропорт Борисполь с началом летнего сезона полетов от 27 марта планирует возобновить работу терминала F.

Об этом пишет Avianews.com со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Сообщается, что финансовый план аэропорта Борисполь на 2022 год предусматривает обслуживание 13,1 млн. пассажиров. Это означает, что в час пик пропускная способность терминала D не будет справляться с фактическим числом пассажиров, вылетающих или прибывающих в страну.

В результате этого, работу терминала F было решено возобновить. По словам представителя аэропорта, в аэровокзальном комплексе F будут обслуживать пассажиров лоукостеров и авиакомпаний, специализирующихся на прямых перелетах. В настоящее время аэропорт ведет переговоры с такими авиаперевозчиками об изменении терминала, однако их список пока не обнародован.

Следует отметить, что терминал F закрыли 2 года назад после начала пандемии коронавируса и ограничения на путешествия по всему миру. В результате этого количество пассажиров значительно снизилось, поэтому для экономии средств все рейсы сосредоточили в терминале D, который до этого был полупустым.

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В аэропорту говорят, что ставки сборов в обоих терминалах F и D, как и в прошлый раз, будут одинаковыми. Такой подход объяснили тем, что сборы регулируются законодательством, а оно не предусматривает отдельных ставок для разных терминалов.

Ранее терминал F был базой для лоукостеров Ryanair и SkyUp. У здания нет телетрапов, однако оно позволяет производить посадку пассажиров пешком. Это уменьшает время стоянки самолета и авиакомпании дополнительно экономят на доставке пассажиров в самолет с помощью автобусов.

Напомним, ранее сообщалось, что международным аэропортом "Борисполь" в течение 2021 года воспользовалось 9,4 млн. пассажиров. Больше всего туристы летали в Турцию и Египет.

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