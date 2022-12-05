Тотальное отключение света в Киеве: в ДТЭК рассказали о возможных последствиях ракетного удара

У более половины киевлян по состоянию на вечер есть свет.

В Киеве после российского ракетного удара 5 декабря применены экстренные (аварийные) отключения света. Потребление ограничено на 575 МВт, но о тотальном отключении в результате атаки речь сейчас не идет.

Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, большая часть столицы по состоянию на вечер – со светом. Как только ситуация в энергосистеме полностью стабилизируется, будет возможность вернуться к графику.

"Уважаемые горожане, не атакуйте всеми подъездами колл-центры. Девушки и парни не знают, когда будет восстановление света по вашему адресу. Спасибо", — добавил Коваленко.

Отключения света в Украине

Напомним, во время массированной российской атаки по Украине 5 декабря были повреждены объекты критической инфраструктуры. Как следствие, почти во всех областях действуют аварийные отключения света. Узнать, какая ситуация с электроснабжением в вашем регионе, можно по ссылке.

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