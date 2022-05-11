"Торгировали ценными бумагами": в Киеве будут судить преступную группу, присвоившую более 20 млн гривен

Злоумышленники использовали сайты, на которых предлагали гражданам инвестировать деньги в псевдодоходные проекты.
В Киеве злоумышленники организовали преступную схему, присвоив более 20 млн гривен под видом торговли ценными бумагами.
Об этом сообщает Национальная полиция.
По данным полиции, организаторы использовали 7 вебресурсов, на которых предлагали гражданам инвестировать деньги в псевдодоходные проекты. Организовал противоправную деятельность 38-летний киевлянин и привлек к схеме еще шесть человек.
В дальнейшем деньги вкладчиков группировка присваивала.
За совершенное им грозит до двенадцати лет лишения свободы.
Участникам организованной преступной группы было поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Прикарпатье сотрудники киберполиции разоблачили на мошенничестве 23-летнего заключенного колонии. В сосетях он создавал фейковые аккаунты и размещал объявления о сборе денег на нужды вооруженных сил.
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