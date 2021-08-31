Топ-событие года: в Киеве 4 сентября состоится международный турнир по гольфу "Diplomatic Golf for Good" Реклама

Топ-событие года: в Киеве 4 сентября состоится международный турнир по гольфу "Diplomatic Golf for Good" Реклама

Главная цель мероприятия — укрепление и продвижение позитивного имиджа Украины в мире, популяризация и развитие детского гольфа.

Топ-событие года. В субботу, 4 сентября, в рамках празднования 30-летия Независимости Украины, на территории Киевского гольф-клуба "GolfStream" состоится международный турнир по гольфу "Diplomatic Golf for Good".

Турнир будет проходить при поддержке Всеукраинской Федерации гольфа, Ukrainian Junior Golf Champion Ulyana Novozhilova и "Winner Imports Ukraine". Организационный партнер — Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств.

В турнире примут участие международный и украинский дипломатический корпус, представители власти и бизнес-элиты, деятели культуры и спортсмены. На данный момент свое участие в турнире подтвердили следующие страны: Австрия, Бельгия, Италия, Латвия, Объединенные Арабские Эмираты, Корея, Турция, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Ирак, Молдова, Вьетнам, Палестина и Египет.

Дата проведения: 4 сентября 2021 ;

; Место проведения: Киевский гольф-клуб "GolfStream" ;

; Время проведения: 09:00-19:00 ;

; Контакты: исполнительный директор гольф-турнира Марина Шевченко +380 67 811 11 43;

golf.diplomatic@gmail.com.

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