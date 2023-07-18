Топ-5 дешевых квартир в Киеве: что можно купить за 20 тысяч долларов (фото)

За такую сумму предлагают от 15 до 22 квадратных метров.

Цены на однокомнатные квартиры в Киеве стартуют от 20 тысяч долларов. За такую цену предлагают жилье с маленькой площадью и квартиры, нуждающиеся в ремонте.

ТСН.ua собрал топ-5 дешевых квартир на вторичном рынке столицы.

Однокомнатную квартиру общей площадью 15 квадратных метров в Соломенском районе продают за 20 тысяч долларов. Это самое дешевое предложение, которое мы нашли в Сети.

Владелец отмечает, что квартира нуждается в ремонте, в ней минимальные коммунальные платежи, рядом хорошая транспортная развязка. В квартире установлены металлопластиковые окна, санузел смежный. Стены голые, а унитаз расположен у входной двери.

Квартира в Киеве / Фото: dom.ria.com

Квартира в Киеве / Фото: dom.ria.com

По такой же цене, 20 тысяч долларов, продается однокомнатная квартира площадью 20 квадратных метров в Святошинском районе. Дом расположен в 10 минутах пешком от станции метро "Академгородок".

"В комнате есть туалет, умывальник, все трубы поменяны. Дом в тихом городе, рядом магазины, школа, метро пешком. Закрытый тамбур на четыре квартиры, чистый подъезд, домофон”, – пишет владелец.

На фото в объявлении видно, что квартира нуждается в ремонте.

Квартира в Киеве / Фото: dom.ria.com

Квартира в Киеве / Фото: dom.ria.com

В Дарницком районе Киева предлагают однокомнатную квартиру общей площадью 20 квадратных метров за 21 тысячу долларов. Она находится на последнем этаже трехэтажного дома в частном секторе. Его стены сделаны из кирпича, квартира оснащена индивидуальным отоплением. Ближайшая станция метро – "Славутич".

Квартира оснащена всей необходимой для жизни мебелью и бытовой техникой. Ремонт в ней владелец делал три года назад.

Квартира в Киеве / Фото: dom.ria.com

Квартира в Киеве / Фото: dom.ria.com

В Святошинском районе столицы предлагают приобрести однокомнатную квартиру площадью 22 квадратных метра за 22 тысячи долларов. В квартире нет балкона и она нуждается в капитальном ремонте, замене всей мебели и сантехники.

"Прописанных нет, один владелец. Подъезд чистый. Рядом школа, детский сад, магазины, парк, скоростной трамвай, рынок Днепр”, – говорится в объявлении.

Квартира в Киеве / Фото: dom.ria.com

Квартира в Киеве / Фото: dom.ria.com

Смарт-квартиру с ремонтом за 24 тысячи долларов продают в Соломенском районе Киева. Ее общая площадь – 18 квадратных метров. квартира находится в жилом комплексе на цокольном этаже.

Автор объявления пишет, что она подойдет под салон, офис, арендный бизнес. Квартира укомплектована всей необходимой для жизни мебелью и техникой: душевая кабина, стиральная машина, бойлер, холодильник, микроволновка, чайник, электрическая плита, диван, шкаф и другая мебель.

Квартира в Киеве / Фото: dom.ria.com

Квартира в Киеве / Фото: dom.ria.com

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