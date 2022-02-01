Только вышла из обменника: в Киеве воровка ограбила 78-летнюю женщину

Злоумышленница вырвала из рук прохожей сумку.

В Киеве воровка ограбила 78-летнюю женщину, которая только что вышла из помещения обменника.

Злоумышленница вырвала из рук прохожей сумку.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Оперативный дежурный Деснянского управления полиции получил сообщение об ограблении местной жительницы на улице Братиславской. Для документирования уголовного правонарушения на место выехала следственно-оперативная группа.

Как рассказал следователь Деснянского управления полиции Руслан Костогрыз, полицейские опросили 78-летнюю заявительницу и установили обстоятельства совершения преступления.

Полиция Киева / Facebook

"Потерпевшая вышла из помещения обменника и прошла несколько метров, когда незнакомка резко вырвала из ее рук сумку и сбежала. По полученным приметам сотрудники криминальной полиции задержали нападающую. Это – киевлянка, 1991 года рождения, которую следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины. Мы изъяли похищенные вещи, а именно сумку с мобильным телефоном и 5 тысячами гривен. Мы собрали доказательную базу ее вины и при процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры сообщили фигурантке о подозрении в совершении преступления", — говорит следователь.

Досудебное расследование по уголовному производству, которое было начато по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, завершен. Материалы вместе с обвинительным актом направлены в Деснянский районный суд для рассмотрения дела по существу. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве суд закрыл производство против студента, установившего камеру в женском душе.

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