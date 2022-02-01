Только вышла из обменника: в Киеве воровка ограбила 78-летнюю женщину

Злоумышленница вырвала из рук прохожей сумку.
В Киеве воровка ограбила 78-летнюю женщину, которая только что вышла из помещения обменника.
Злоумышленница вырвала из рук прохожей сумку.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Оперативный дежурный Деснянского управления полиции получил сообщение об ограблении местной жительницы на улице Братиславской. Для документирования уголовного правонарушения на место выехала следственно-оперативная группа.
Как рассказал следователь Деснянского управления полиции Руслан Костогрыз, полицейские опросили 78-летнюю заявительницу и установили обстоятельства совершения преступления.
"Потерпевшая вышла из помещения обменника и прошла несколько метров, когда незнакомка резко вырвала из ее рук сумку и сбежала. По полученным приметам сотрудники криминальной полиции задержали нападающую. Это – киевлянка, 1991 года рождения, которую следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины. Мы изъяли похищенные вещи, а именно сумку с мобильным телефоном и 5 тысячами гривен. Мы собрали доказательную базу ее вины и при процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры сообщили фигурантке о подозрении в совершении преступления", — говорит следователь.
Досудебное расследование по уголовному производству, которое было начато по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, завершен. Материалы вместе с обвинительным актом направлены в Деснянский районный суд для рассмотрения дела по существу. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве суд закрыл производство против студента, установившего камеру в женском душе.
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