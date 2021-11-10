Только для вакцинированных: в Киевской области усиливают ограничения в общественном транспорте

Новые правила вступят в силу 13 ноября.
В Киевской области из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение усилить ограничения на пользование общественным транспортом.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.
С субботы, 13 ноября, для того чтобы воспользоваться общественным транспортом необходимо иметь при себе один из следующих документов:
- "COVID"-сертификат, подтверждающий вакцинацию;
- отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
- справку о выздоровлении лица от коронавируса, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения "Дия".
Такие ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменит своим решением областная комиссия по ТЕБ и ЧС.
Напомним, министерство здравоохранения начинает пилотный проект по вакцинации против гриппа в аптеках Киева.
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