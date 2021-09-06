"Только для персонала": в Киеве бариста не пустил трехлетнюю девочку в туалет кафе

"Только для персонала": в Киеве бариста не пустил трехлетнюю девочку в туалет кафе

Переписка с владелицей кафе завершилась тем, что маму девочки заблокировали на всех страницах заведения.

В Киеве трехлетнюю девочку бариста не пустил в туалет одного из кафе. Мама девочки отмечает, что уже более года посещает это заведение с дочерью. Женщина почти каждый день там покупает себе кофе и сладости для ребенка.

Об этом киевлянка Инна М. написала в Instagram.

Инцидент произошел на улице Вышгородской, 45. Бариста отказался пустить ребенка в туалет, аргументировав тем, что санузел предназначен только для персонала заведения.

"После перенесенного стресса и операции я веду Мию за вкусняшкой. Порадовать. Она ест, пьет водичку за столиком на улице, а потом забегает и говорит: пустите, пожалуйста, в туалет, на что бариста отвечает — нельзя. Только для персонала", — написала мама девочки.

За объяснениями женщина обратилась к владелице заведения и опубликовала сториз, в которой описала ситуацию.

Владелица кафе отметила, что решение этого вопроса есть и оно заключается в том, что в каждом подъезде ЖК у консьержей есть гардеробная, и ею можно воспользоваться.

Переписка с владелицей кафе закончилась тем, что Инну заблокировали на всех страницах заведения.

"До дома Мия не дотерпела и сильно расстроилась. Плакала. Расстроилась я. Мне титанических усилий стоило в такой сложный для нее день делать все, чтобы малышка улыбалась", — подытожила мама девочки.

Стоит отметить, что распоряжением КГГА №578 в Киеве с 2008 года было введено бесплатное и свободное пользование жителями и гостями города туалетами в кафе и ресторанах.

Получается, что бариста и владелица кафе нарушили закон, и это дает право маме маленькой девочки обратиться в суд с иском о нарушении прав потребителя.

Напомним, в Сумской области женщина справила свои потребности в коридоре спортивной школы, поскольку уборщица не пустила ее в туалет.

Новости Украины: в Сумской области женщина справила свои потребности в коридоре спортивной школы

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