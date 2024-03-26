"Только для гостей": в Киеве во время тревоги женщину не пустили в укрытие элитной гостиницы (подробности, фото)

Женщине отказали в просьбе пройти в укрытие гостиницы, когда в Киеве раздавался сигнал об угрозе ракетного удара.

Элитный отель Raddison Blu Hotel в Киеве попал в скандал. Во время очередной угрозы ракетной атаки РФ по столице 25 марта, когда раздавалась воздушная тревога, Екатерину Смачило не пустили в укрытие этого отеля. Заявив, что оно якобы "только для клиентов".

Подробности скандала Екатерина рассказала "РБК-Украина".

Так, 25 марта около 17:30, когда в Киеве была объявлена воздушная тревога с угрозой применения баллистических ракет, Екатерина припарковала автомобиль возле гостиницы, чтобы попасть в укрытие.

"Я знала, что там есть укрытие и сразу же, как начала выть сирена, я прошла в гостиницу и даже не спрашивала, можно ли туда. Потому что это странно. Я попросила на рецепции напомнить, как пройти, на что мне ответили, что укрытие только для жителей гостиницы. Я пошла в соседнее заведение, где меня без вопросов пустили в укрытие", — рассказала Екатерина.

После того, как раздался сигнал об отбое воздушной тревоги, Екатерина Смачило позвонила по телефону в Нацполицию, которая прибыла через 15 минут. Женщина написала заявление.

Заявление Екатерины Смачило в полицию Фото / Facebook: Kateryna Smachylo

По ее словам, полицейские были максимально вежливыми, помогли в составлении заявления и передали его следователю Шевченковского района.

Полицейские также посоветовали в подобных ситуациях звонить им во время тревоги, тогда процедура оформления несколько иная.

Екатерина Смачило сделала публикацию в Instagram-stories, где тегнула гостиницу.

"На что отель написал мне в частные сообщения, мы вам позвоним по телефону и расскажем, почему так", — рассказала женщина.

Она ответила гостинице, что "расскажут они Нацполиции и Военной администрации", почему людей не пускают воспользоваться укрытием во время воздушной тревоги.

Переписка Екатерины из Raddison Blu Hotel Фото / Facebook: Kateryna Smachylo

Администрация гостиницы Raddison Blu Hotel после огласки истории и репоста в Instagram начала удалять негативные комментарии на своих страницах в соцсети.

Raddison Blu Hotel в Instagram сделали сообщение о том, что "они следят, чтобы прежде всего в безопасном месте были те, кто у них в гостях".

Пост Raddison Blu Hotel в Instagram-storiesФото / Facebook: Kateryna Smachylo

Напомним, РФ 25 марта ударила "Цирконом" по Киеву. ГСЧС завершила спасательные работы – что известно о пострадавших.

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