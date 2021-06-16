Толкнул под грузовик: в Киеве задержали пешехода, из-за которого погиб 27-летний врач

Прохожему, 1973 года, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В Киеве задержали пешехода, из-за которого погиб 27-летний врач.

Трагедия произошла 15 июня на Окружной. Пьяный мужчина толкнул велосипедиста под колеса грузовика, тот погиб мгновенно.

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Об этом сообщила пресс-офицер Святошинского управления полиции Киева Татьяна Мельник.

"Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил). Прохожего, 1973 года, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — рассказала Мельник.

Пресс-офицер уточнила, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Отметим, погибшим оказался врач-травматолог киевской городской больницы №7.

Напомним, обнародовано видео момента смертельного ДТП с велосипедистом и грузовиком в Киеве.

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