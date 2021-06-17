Толкнул под грузовик: в Киеве сообщили о подозрении пешеходу, из-за которого погиб 27-летний врач

Полицейские подали ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Киевские следователи сообщили о подозрении пешеходу, из-за которого погиб велосипедист в Святошинском районе.
Полицейские подали ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит до пяти лет заключения.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Напомним, что происшествие произошло в Святошинском районе Киева. Пьяный прохожий вышел на проезжую часть, где столкнулся с велосипедистом, который двигался навстречу. В результате происшествия велосипедист, 1993 года рождения, упал, попал под колеса грузовика и погиб на месте.
Впоследствии стало известно, что погибший — 27-летний врач-травматолог Киевской городской клинической больницы №7 Виктор Заболотный.
Следователи столичного главка полиции задержали мужчину и открыли уголовное производство по ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.
Ранее было обнародовано видео момента смертельного ДТП с велосипедистом и грузовиком в Киеве.