Тимошенко: Главный автовокзал Киева - флагманский проект изменений на рынке автостанций

В Киеве после реконструкции открылся Центральный автовокзал, который будет работать по принципу сотрудничества с перевозчиками и предоставлять современные сервисы для пассажиров.

Подробности рассказал в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Главный автовокзал столицы модернизировали впервые за 60 лет. Пока столичная власть не может справиться с пробками и обустройством транспортной инфраструктуры в Киеве, центральная власть в партнерстве с частными инвесторами налаживает логистику пассажирских автобусных перевозок", - говорит Тимошенко.

Он напомнил, что в прошлом году Фонд госимущества провел аукцион по продаже коммунального предприятия "Киевпассервис" частным инвесторам за 231 млн грн. Этому КП принадлежали Центральный автовокзал и еще 23 автостанции в Киеве и области.

"Это показательный кейс того, как приватизация ключевых, но совершенно устаревших инфраструктурных объектов превращает их в эффективные транспортные узлы", - говорит Тимошенко.

Новые владельцы инвестировали в реконструкцию автовокзала более 100 млн гривен. Здесь появились удобные залы ожидания, комната матери и ребенка, кассы с билетами на рейсы официальных и проверенных перевозчиков, фудкорты, отель на 34 номера. Кроме того, вся территория приспособлена для маломобильных групп населения.

Изменилась и философия сотрудничества с перевозчиками: вместо 30% с каждого билета в потрепанном автовокзале с плохим сервисом, перевозчики будут платить 15% билета за заезд на комфортный для пассажиров вокзал.

"Главный автовокзал столицы - пока флагманский проект изменений на рынке автостанций. Новые владельцы планируют распространять инновационные подходы к работе и на других автовокзалах", - добавил Тимошенко.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, автовокзал будет принимать 7 тысяч пассажиров в день, рейсы будут отправляться во все областные центры и соседние страны. Все билеты доступны для продажи и бронирования онлайн.

Ранее Кирилл Тимошенко заявлял, что в этом году начнется реконструкция в аэропортах Житомира, Кривого Рога, Ужгорода, Винницы, Черновцов, Ровно, Полтавы, Днепра, Херсона и других. Это часть стратегии восстановления регионального авиасообщения по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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