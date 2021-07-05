"Тихо мама, тут надо на русском разговаривать": в Киеве в теннисном лагере произошел языковой скандал

В Международной теннисной академии заявили, что мол мальчик "не так все понял".

В Киеве в теннисном лагере Международной теннисной академии произошел языковой скандал. Ребенка преподаватели заставили общаться на русском языке.

Об этом сообщила мама посетителя заведения Татьяна Якобчук.

По словам женщины, когда она забирала своего сына с обучения, он ее сказал: "Тихо мама, у нас тут надо на русском разговаривать".

"Вожатые при мне детям говорят: "Кому она нужен ваш "украинский язык?" Перед сном мой ребенок делится мыслями, как же помочь России, чтобы у них тоже все было хорошо", — написала Татьяна Якобчук.

По словам женщины, после ее возмущение в Международной теннисной академии ее заверили, что подобного больше не повторится, а все их сотрудники общаются на государственном языке.

В Международной теннисной академии в комментарии Оbozrevatel заверили, что сын Татьяны Якобчук якобы "неправильно понял вожатую",и что у них есть дети, которые общаются и на русском, и на английском языках.

"Их родители просят обращаться к ними на этих языках. Воспитатели идут им на встречу. Мальчик неправильно понял слова вожатой и уже через час конфликт был исчерпан", — сказала руководитель отдела маркетинга МТА Надежда.

Напомним, в Одесской области из-за языкового скандала освободили преподавателя колледжа.

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