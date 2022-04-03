Территории разминируют, но у людей до сих пор нет связи, света и газа: какая ситуация в освобожденных от оккупантов районах Киевщины

Территории разминируют, но у людей до сих пор нет связи, света и газа: какая ситуация в освобожденных от оккупантов районах Киевщины

В Вышгородском районе ситуация все еще напряженная.

В Киевской области по состоянию на 3 апреля в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского районов силами обороны проводится зачистка и разминирование. Туда пока людям завозят гуманитарную помощь. Территории разминируют, но у людей до сих пор нет связи, света и газа.

Об этом глава Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил в Telegram.

На севере оккупанты завершили вывод подразделений с территорий Украины в РФ и Белорусь. Идет вывод в Россию (через Сумскую область) подразделений из состава 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших в направлении Броваров.

В освобожденных от захватчика населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского районов силами обороны производится зачистка и разминирование. Также завозится гуманитарная помощь.

Ситуация по районам

Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский, Фастовский районы

Ситуация контролируется. Продолжается работа по приему, хранению и направлению гуманитарных грузов. Налажен дистанционный образовательный процесс. Предприятия агропромышленного комплекса проводят весенне-полевые роботы. Силы обороны – в повышенной боеготовности.

Бучанский район

В общинах, которые находились под оккупацией, проводятся работы по разминированию, восстановлению газо-, электроснабжения, связи. Завозится гуманитарная помощь.

Броварской район

Территория полностью контролируется. В отдельных населенных пунктах из-за проведения боевых действий нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду. В частности, это территории Великодимерской, Калитянской и Барышевской общин.

Вышгородский район

Ситуация в районе остается напряженной, но контролируемой. Продолжается работа по укреплению обороноспособности района.

В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства.

Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах.

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