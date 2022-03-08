Основные усилия направлены на подготовку города к круговой обороне.

Глава Военной администрации Киева Николай Жирнов в очередной раз сообщил, что столица остается "объектом номер" для захвата российскими оккупантами.

Он подчеркнул, что территориальная оборона Киева продолжает укреплять свои позиции.

Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на сайте КГГА.

Жирнов отметил, что важными для обороны направлениями являются Дымер-Киев, Козелец-Бровары, Коростышев-Киев, Пырятин-Борисполь. Основные усилия территориальной обороны направлены на подготовку города к круговой обороне в любых условиях.

На подходе к Киеву обустраивают опорные пункты и заграждения на всех линиях обороны.

Отдельно генерал поблагодарил сегодня украинских женщин:

"Вы воинственные, сильные, прекрасные и независимые, как и наша страна... Поздравляя женщин, хотим, чтобы этот праздник пришел вместе с победой добра над злом. Поэтому все защищаем и вместе к победе!"

Напомним, в Киеве появилась военная администрация по назначению Зеленского. За оборону столицы будет отвечать квалифицированный военный.