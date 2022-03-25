"Тероборона отразила первую попытку российского наступления и героически держит оборону": Арестович о ситуации в Славутиче

Украинцы мужественно противостоят российским захватчикам 30-е сутки подряд.
Несмотря на все усилия врага, украинские города наносят удары оккупантам и крепко держат оборону.
"Героически держится Мариуполь, героически держится Чернигов. Отдельное спасибо личному составу и жителям города Славутича, города ядерщиков, тероборона которого отразила первую попытку российского наступления на город Славутич и героически держит оборону города", — отметил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в видеообращении.
Напомним, накануне российские военные пытались штурмовать город-спутник Чернобыльской атомной электростанции Славутич Киевской области.
В настоящее время Славутицкий городской совет запретил гражданским двигаться по городу. В городе работают снайперы.
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