Теракт возле телеканала "Эспрессо" в Киеве: завершено досудебное расследование в отношении исполнителей

Для покушения злоумышленники использовали самодельное радиоуправляемое взрывное устройство направленного действия мощностью 450 г тротила.

В Киеве завершено досудебное расследование в отношении исполнителей теракта у телеканала "Эспрессо".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Завершено специальное досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в организации и совершении террористического акта возле телеканала "Эспрессо", в результате которого два человека погибли и еще три гражданина, в том числе действующий в то время народный депутат Украины, получили ранения (ст. 112, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст.263-1 УК Украины)", — говорится в сообщении прокуратуры.

Это резонансное преступление произошло 25 октября 2017 года возле офиса телеканала по ул. Адама Мицкевича в Киеве, когда народный депутат Украины Игорь Мосийчук вместе с политтехнологом в сопровождении охранника выходил на улицу после участия в прямом эфире. Для покушения злоумышленники использовали самодельное радиоуправляемое взрывное устройство направленного действия мощностью 450 грамм тротила, которое скрыли в мопеде, оставленном ими у входа в помещение телеканала.

В результате взрыва народный депутат, политолог и случайный прохожий получили ранения от поражения металлическими шариками, использованными при изготовлении самодельного взрывного устройства. Охранник народного депутата, а также еще один случайный прохожий от полученных ран погибли.

Согласно материалам следствия, подозреваемые – граждане Украины, один из которых является уроженцем Азербайджанской Республики, действуя по предварительному сговору с лицом, материалы по которому выделены в отдельное уголовное производство, совершили террористический акт с целью посягательства на жизнь народного депутата Украины Игоря Мосийчука.

После совершения преступления один из исполнителей выехал через Республику Беларусь в Российскую Федерацию, а другой — через пункт пропуска "Каланчак" к временно оккупированной территории АР Крым. В настоящее время они объявлены в розыск.

По результатам проведения следственных действий правоохранителям также удалось установить личность пособника, оказывавшего непосредственную помощь в изготовлении взрывного устройства. Это житель Киева, обвинительный акт в отношении которого уже находится на рассмотрении в Соломенском районном суде столицы.

В связи с укрывательством от следствия двоим исполнителям заочно уведомлено о подозрении и получено разрешение суда на осуществление в отношении них специального досудебного расследования.

В настоящее время следствие по указанным лицам завершено и объявлено о выполнении требований ст. 290 УПК Украины, после чего обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в рамках досудебного расследования допрошены более 800 свидетелей, проработаны видеозаписи со 112 камер наблюдения, проанализированы телефонные трафики более 10 тысяч абонентов.

Напомним, 30 января правоохранители задержали группу лиц, планировавших организовать массовые беспорядки в Украине.

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