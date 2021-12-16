Теплый декабрь позволил снизить тариф на отопление в Киеве

За ноябрь средний тариф на отопление составил 22,6 грн/кв. м, что на 12% меньше, по сравнению с прошлым годом.
Теплая погода, царившая в Киеве в декабре 2021 года, позволила установить тариф на отопление для домов, оборудованных соответствующим счетчиком, на 12% меньше, по сравнению с декабрем прошлого года.
Об этом на брифинге 16 декабря сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, говорится на сайте КГГА.
"Погода приемлемая, достаточно теплая, как для декабря, позволила нам использовать в полной мере счетчики тепла, что позволило тариф на отопление в этом месяце иметь на среднем уровне 22,6 грн/кв. м. Это на 12% меньше аналогичного месяца прошлого года", – отметил чиновник.
Пантелеев добавил, что при этом в столице постоянно увеличивается количество домов, которые вовлекаются в мероприятия по энергоэффективности.
"Пользуясь городскими программами софинансирования, домовые общины меняют теплопункты на современные, утепляют дома, меняют окна, двери. В результате, кроме комфортных условий, появляется экономия", — заметил замглавы КГГА.
По его словам, меры по энергоэффективности в отдельных домах позволили снизить тариф на тепло до уровня 12-14 гривен за кубический метр. В то же время городские власти сохранили тарифы на основные услуги, такие как отопление и горячая вода.
У киевлян есть возможность проверить начисление за тепло с помощью специального онлайн-сервиса – https://teplo.org.ua/, согласно площади дома, внешней температуры и наличия или отсутствия энергоэффективных мер. Также есть возможность сравнить объемы потребления тепла своего дома с домами, где проведены мероприятия по энергоэффективности. Сервис насчитывает информацию об объемах и структуре потребления тепла домом в отопительный сезон, установлены в нем приборы учета, отопительные площади и теплоисточники.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.
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