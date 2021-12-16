Теплый декабрь позволил снизить тариф на отопление в Киеве

За ноябрь средний тариф на отопление составил 22,6 грн/кв. м, что на 12% меньше, по сравнению с прошлым годом.

Теплая погода, царившая в Киеве в декабре 2021 года, позволила установить тариф на отопление для домов, оборудованных соответствующим счетчиком, на 12% меньше, по сравнению с декабрем прошлого года.

Об этом на брифинге 16 декабря сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, говорится на сайте КГГА.

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"Погода приемлемая, достаточно теплая, как для декабря, позволила нам использовать в полной мере счетчики тепла, что позволило тариф на отопление в этом месяце иметь на среднем уровне 22,6 грн/кв. м. Это на 12% меньше аналогичного месяца прошлого года", – отметил чиновник.

Пантелеев добавил, что при этом в столице постоянно увеличивается количество домов, которые вовлекаются в мероприятия по энергоэффективности.

"Пользуясь городскими программами софинансирования, домовые общины меняют теплопункты на современные, утепляют дома, меняют окна, двери. В результате, кроме комфортных условий, появляется экономия", — заметил замглавы КГГА.

По его словам, меры по энергоэффективности в отдельных домах позволили снизить тариф на тепло до уровня 12-14 гривен за кубический метр. В то же время городские власти сохранили тарифы на основные услуги, такие как отопление и горячая вода.

У киевлян есть возможность проверить начисление за тепло с помощью специального онлайн-сервиса – https://teplo.org.ua/, согласно площади дома, внешней температуры и наличия или отсутствия энергоэффективных мер. Также есть возможность сравнить объемы потребления тепла своего дома с домами, где проведены мероприятия по энергоэффективности. Сервис насчитывает информацию об объемах и структуре потребления тепла домом в отопительный сезон, установлены в нем приборы учета, отопительные площади и теплоисточники.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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