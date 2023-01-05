Тепло разбудило летучих мышей: на балкон киевлянина залетела "рыжая вечерница"

Киевлянин заметил на своем балконе летучую мышь, залетевшую в окно. Как сообщают в социальных сетях, это произошло на Харьковском массиве в Киеве. Хозяина явно испугал незваный гость. Летучая мышь ползает по полу, но неизвестно, травмирован ли он.

Как рассказали нам в Киевском зоопарке, этот вид летучей мыши – «вечерница рыжая». Летучая мышь средних размеров с длинными узкими крыльями. В больших городах «рыжая вечерница» живет в окрестностях или в парковой зоне подальше от людей. Но, как видим, на Харьковском массиве довольно близко подобралась к людям.

Летучая мышь могла случайно залететь в дом. В зоопарке советуют не пугаться ее, а, напротив, помочь животному.

«Нужно взять махровое полотенце и аккуратно взять летучую мышь на него. Затем положить ее у открытого окна, она сама улетит. Если летучая мышь получила стресс или заметно, что она травмирована, то тогда ее нужно аккуратно положить в коробочку и принести к нам в зоопарк. У нас действует центр по реабилитации летучих мышей», — рассказал сайту ТСН.ua гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Он добавляет, что летучая мышь могла просто сильно удариться, когда летела и так попала в дом киевлянина.

В зоопарке добавляют, что это не редкий случай. Через аномальное тепло некоторые летучие мыши рано просыпаются и ищут пищу и воду.

«В настоящее время на реабилитации в нашем центре находится более 30 летучих мышей. Их к нам приносят жители Киева и волонтеры. В столице чаще всего встречаются четыре вида летучих мышей. А «рыжая вечерница» очень часто попадает к нам. Этот вид колониален, они зимуют большими группами. Летучие мыши спят и находятся в таком себе анабиозе, а при потеплении наиболее худенькие просыпаются. Они ищут более теплое место, еду и воду. Когда они к нам в центр попадают, то страдают обезвоживанием», – рассказывает Евгения Улюра, научный сотрудник Киевского зоопарка, руководитель программы по реабилитации летучих мышей.

Она добавляет, что летучие мыши могут попасть в дома через окно, или вентиляционные отверстия. Обычно они в Киеве зимуют на чердаках или подвальных помещениях. В природе летучие мыши живут в дуплах старых деревьев. Но таких уж в Киеве уже нет, но в пригородной зоне тоже. Вот они и селятся на чердаках домов.

«Если вы заметили летучую мышь в квартире, то не нужно ее выгонять. Если она не улетает сама, то нужно осторожно усадить ее в коробочку с прорезями для воздуха. Для этого можно использовать полотенце, а еще лучше надеть зимние варежки. Летучую мышь нужно брать осторожно, чтобы не травмировать и чтобы она не укусила вас и ваших домашних любимцев. Следует дать ей немного воды. Когда сильный мороз, то не нужно летучих мышей выпускать на улицу, потому что они там погибнут. Ей будет тяжело найти теплое место и еду. Лучше передать ее в наш центр», — рассказывает Евгения Улюра.

Напомним, киевляне продолжают удивляться природным аномалиям, которые наблюдаются в городе из-за слишком теплой погоды. В парке Владимирская горка, за Михайловским Златоверхим собором, заметили необычную цветущую елку.

Нашествие летучих мышей: что делать и к кому обращаться, если дома заметили летучих

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