Тепло, но с сильным ветром: какой будет погода в Киеве на выходных, 15-16 января

Тепло, но с сильным ветром: какой будет погода в Киеве на выходных, 15-16 января

Ветер усилится до 15-24 м/с.

Погода в Киеве на выходных, 15-16 января, будет относительно теплой. Синоптики прогнозируют температуру воздуха от +1 до -4 градусов.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

В субботу, 15 января, весь день будет облачно. Ветер усилится до 15-24 м/с. Температура воздуха -1 +1 градус.

В воскресенье, 16 января, весь день будет облачно. Только к вечеру небо прояснится. Без осадков. Ветер северо-западный, 3,4 м/с. Температура воздуха -4 +1 градус.

Отметим, что вечером 13 января почти во всех регионах Украины зафиксировали сильные порывы ветра — максимум достиг 27 м/с.

Sinoptik.ua

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