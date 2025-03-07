Тепло, как в апреле: в Киеве зафиксировано три новых температурных рекорда

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений.

По данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев", 6 марта в столице было зафиксировано три рекорда температуры воздуха.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Минимальная температура воздуха не опустилась ниже 7,9°С, что на 2,2°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2020 года. Максимальная температура воздуха после полудня достигла 19,2°С, что на 1,8°С выше, чем в 1995 году", — отметили в "Укргидрометцентре".

По данным метеорологов, в четверг среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 11,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1995 года на 2,5°С, а климатическую норму – на 11,3°С.

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"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 24 апреля", — отметили в пресс-службе обсерватории.

Ранее ТСН.ua обнародовал прогноз погоды на март: синоптики ошарашили неожиданным "разворотом" температуры.

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