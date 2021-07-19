Температура в Киеве бьет рекорды: зафиксирован самый теплый за 141 год день

Температура в Киеве бьет рекорды: зафиксирован самый теплый за 141 год день

Среднесуточная температура воздуха составляла + 28,8 ° С.

Температура воздуха продолжает ставить рекорды в Киеве: зафиксирован самый теплый день за последний 141 год.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Отмечается, что в субботу, 16 июля, среднесуточная температура воздуха составляла + 28,8°С. Это на 0,4°С выше, чем был предыдущий рекорд в 1931 году. Синоптики отмечают, что температура воздуха на 7,6°С превысило соответствующую климатическую норму.

Следует заметить, что метеорологи сообщали, что уже три ночи в июле были самыми теплыми в течение всего периода наблюдения.

Как сообщали синоптики, погода в Украине на текущей неделе будет крайне жаркой - до +39 градусов. Жара несколько ослабеет разве что на следующей неделе. Сейчас погоду в Украине формирует высотный антициклон, центр которого находится в России. Так, ожидается, что вторая половина текущей недели станет самым жарким летом.

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