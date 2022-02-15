Тело залили бетоном и спрятали на балконе: в Киеве нашли женщину, которая считалась пропавшей без вести

Тело залили бетоном и спрятали на балконе: в Киеве нашли женщину, которая считалась пропавшей без вести

В убийстве подозревают мужчину, с которым встречалась женщина.

В Киеве в квартире на улице Нежинской нашли мертвую женщину, пропавшую в январе 2016 года. Тело матери в залитом бетоном ящике случайно обнаружила ее дочь на балконе.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Девушка разбирала балкон, чтобы делать в квартире ремонт, когда увидела длинный ящик. От него исходил характерный запах. Киевлянка заподозрила, что в нем могут быть останки пропавшей матери и позвонила в полицию.

Внутри ящика действительно обнаружили мумифицированное тело женщины. Причина и приблизительная дата ее смерти пока неизвестна. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

Женщина исчезла, когда ей было 43 года. Она вышла из дома 2 января и не вернулась. Никакого следа пропавшей обнаружить тогда не удалось.

По словам соседей, квартира на пятом этаже, где нашли тело, все эти годы не пустовала. Умершая женщина до исчезновения жила там с матерью, дочерью и двумя внуками.

Люди рассказали, что женщина работала на предприятии по производству инструментов и оборудования для измерений, исследований и навигации. Она была довольно скрытной и почти не общалась с соседями.

Известно, что под подозрение попал мужчина, с которым встречалась женщина. Уроженца Донецкой области разыскивают правоохранители.

Напомним, что в Ужгороде в собственном доме обнаружили мертвой 37-летнюю женщину. Ее никто не видел с конца декабря 2021 года. Впрочем, и родные, и друзья, и коллеги все это время получали от нее сообщения и фото.

В Ужгороде нашли мертвой женщину, родные которой до сих пор получали от нее сообщения | Новости Украины

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